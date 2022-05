Michelle pede permissão a Bolsonaro e responde a pergunta invasiva na TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante entrevista para o programa Alerta Nacional, da Rede TV, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, que acaba de se filiar ao PL, mesmo partido do marido, fez uma participação respondendo à pergunta do apresentador Sikera Jr. Ele quis saber: “Michelle, o presidente tem uma missão muito pesada, que é cuidar do nosso país. Aí eu pergunto, ele tá tomando conta da casa?”. O presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama riram do inusitado questionamento e, sem graça, Michelle pediu permissão ao marido para responder. “Ele tem uma moeda no bolso”, afirmou ela, enquanto Bolsonaro tirava o objeto da camisa e mostrava para a câmera. “Ele é imbrochável, incomível e imorrível”, disse na sequência, arrancando risadas de todos os presentes no estúdio.