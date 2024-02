A onda de influenciadores na grade da TV Globo para além do Carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A nova novela das sete da TV Globo, Família é Tudo, estreia em março e a atuação de Rafa Kalimann, que integra o elenco como Jéssica, já começou a chamar atenção. Trechos do folhetim, criado por Daniel Ortiz, começaram a circular e a participação da influenciadora mostra um novo caminho dos diretores da emissora em ceder lugar de profissionais para ascendentes nas redes sociais. No carnaval, a transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, realizada pela TV Globo, que detém os direitos de imagem na Sapucaí, seguiu a mesma linha e se mostrou um desastre ao pôr de lado os jornalistas e dar vez a influenciadores. Ocasionou em uma cobertura pouco informativa.

Nas novelas, a opção de incluir famosos da internet também já se mostrou falha. Em Travessia, 2022, Jade Picon, mesmo com seus milhões de seguidores, foi bastante criticada pela pífia atuação. Em 2019, Kéfera Buchmann foi escalada do Youtube para a novela Espelho da vida. O sucesso de seus vídeos da intenret não se refletiu em audiência televisiva. A própria Rafa, agora alçada a atriz, já teve um programa no Globoplay, Casa Kalimann, que não despontou e foi alvo de chacota por grande parte do público. Sua vez como apresentadora não convenceu. A conferir agora, em seu novo desafio.