A nova polêmica de Anitta: Sexo oral em clipe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta surpreendeu mais uma vez na sua ousadia. Nesta quinta-feira, 26, vazou uma cena de seu novo clipe, no qual a cantora simula sexo oral no modelo carioca Yuri Meirelles em uma esquina da comunidade da Tijuquinha, zona oeste do Rio de Janeiro. Ela aparece ajoelhada, com um short com a logo da Furacão 2000, gravadora que ajudou a revelá-la no início da carreira. O modelo aparece sem camisa, vestindo uma bermuda azul e chinelo. O clipe conta com a participação de Gabriel do Borel e do Bonde das Maravilhas (conhecido pelo Quadradinho de Oito).

E essa cena da #Anitta pro novo vídeoClipe. Eu tô em choqueeee pic.twitter.com/YUJfN2JH7c — Marcelo Fenty 🎡 (@Marceloh_Fenty) January 27, 2023