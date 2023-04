A nova penalização do Instagram contra Regina Duarte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Regina Duarte, 76, voltou a compartilhar informação falsa no Instagram. Dessa vez, um vídeo que mostra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vandalizando o patrimônio público, no dia 8 de janeiro. Mas ela tenta culpar supostos infiltrados, que seriam apoiadores do presidente Lula (PT), algo descabido. O Instagram marcou a postagem como “informação falsa”. De acordo com o aviso da plataforma, o conteúdo replicado pela atriz “foi analisado por verificadores independentes em outra publicação” que atestaram a falsidade.

A atriz já havia publicado o mesmo vídeo em 19 de abril, e voltou a compartilhar em 21 de abril. Ambas as postagens estão rotuladas como informação falsa na rede social. Há quase dois meses, o Instagram alerta futuros seguidores de Regina Duarte que seu perfil propaga desinformação. “Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade”, diz o comunicado que aparece para quem aperta o botão de seguir o perfil.