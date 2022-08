A mudança que o JN provocou na venda das ‘toalhas de candidatos’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Esta se tornou a ‘eleição das toalhas’. Antes de Lula (PT), Bolsonaro (PL) e até Simone Tebet (MDB) disputarem a preferência dos eleitores, disputam a preferência de consumidores ávidos por carregarem por aí seus rostos e nomes estampados em toalhas – de tecido em baixíssima qualidade a preços que variam de cinquenta a oitenta reais. No Rio de Janeiro, por exemplo, neste último final de semana, as toalhas dos três candidatos estavam em tudo que é lugar, custando o valor mais alto pela orla da cidade. Em três pontos diferentes, as vendas tinham leve tendência de vantagem ao candidato petista. Em nenhum, entretanto, foi identificada toalha com imagem de Ciro Gomes (PDT). “É que não tem saída, encalha tudo”, explicou um vendedor à coluna. Sobre a de Simone, é a aposta recente do “mercado de toalhas”. Passou a vender desde sua participação no Jornal Nacional, na última sexta-feira, 26. Mas a procura ainda é baixíssima.

