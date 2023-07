A modelo russa que fisgou Tom Brady, ex de Gisele Bündchen

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

E a fila parece ter se movimentado para Tom Brady, 45 anos, ex-marido de Gisele Bündchen e ex-estrela do futebol americano. Sem fazer muita questão de esconder nada, nada mesmo, ele foi flagrado pegando de carro a modelo russa Irina Shayk, 37, para conduzi-la a sua casa, em Los Angeles, com direito a troca de afetos. O primeiro encontro teria ocorrido em maio, no casamento do bilionário Joe Nahmad, na Sardenha. Irina é dona de eclética lista de namorados, entre eles Cristiano Ronaldo, Kanye West e Bradley Cooper. Ao lado de Cooper, com quem tem uma filha, ela assistiu a uma partida de Brady no Super Bowl, no longínquo 2018. Naqueles tempos, torcia para o Eagles, rival do New England Patriots, onde o atual namorado fez história.

Publicado em VEJA de 2 de agosto de 2023, edição nº 2852