A metralhadora giratória de Alexandre Frota

Após ter declinado, na quinta-feira, 24, o convite de Geraldo Alckmin (PSB) para participar da equipe de transição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), feito na terça-feira, 22, o deputado federal Alexandre Frota (PROS) disparou contra Jair Bolsonaro (PL) e ministros dele; além de ter alfinetado Lula (PT) e criticado membros do Governo de Transição. A priori, o político escreveu “como estou de boa e não quero problemas, vou ficar com minha família e declinar do convite” em seu perfil oficial, na quinta-feira, 24, ao anunciar a decisão. No entanto, na madrugada da sexta-feira, 25, ele foi contundente em suas críticas. A mais imperativa – e exagerada – foi contra o ator José de Abreu, que havia se mostrado indignado com sua indicação ao Governo de Transição.

“Os ataques covardes, preconceituosos, que recebi do Zé de Abreu foram absurdos, e eu sei o motivo. O que o Zé pode falar ao meu respeito? O Zé cuspiu na cara de uma mulher, não teve controle do próprio filho que se matou, e vai carregar isso com ele até a morte”, vociferou o deputado federal.

quando ele pra se vingar da classe acabou com o Ministério e transformou em secretaria eu fui contra e tivemos uma discussão grande sobre .O segundo ponto foi a traição que Onix Lorenzoni e Osmar Terra fizeram comigo no âmbito das secretarias — Frota 77🇧🇷💙 (@77_frota) November 25, 2022

Sobre a questão da Cultura preparei uma lista importante p entregar ao Mercadante e Promover uma comunicação clara e transparente da pasta ( coisa que não foi feita por Osmar/ Henrique / Braga / Alvim / Regina e foi um desastre com Frias. Foi uma tragédia cultural 🇧🇷 — Frota 77🇧🇷💙 (@77_frota) November 25, 2022

Pra ter uma ideia sobre Rouanet em 2022 nada foi usado ou praticamente nada, em 2021 1bi e 400, em 2020 1bi e 800, precisa saber onde e como foi aplicada, deve ser do interesse do congresso e do Povo .Eles acabaram como Ministério,sucatearam tudo .🇧🇷 — Frota 77🇧🇷💙 (@77_frota) November 25, 2022

Tem que reaver a recriação do Ministério da Cultura o Lula prometeu . E vai precisar de verba pra essa infraestrutura que não é pequena e se faz necessária e urgente algo em torno de 2 bi e meio acreditamos .🇧🇷 — Frota 77🇧🇷💙 (@77_frota) November 25, 2022

Vejo que aqueles que ficarão na equipe precisam estar atentos com desmontes de última hora na cultura,não deixar passar nada que possa prejudicar ainda mais a Cultura .Até Dezembro precisa de muita atenção .O problema orçamentário da cultura a ser resolvido é enorme .🇧🇷 — Frota 77🇧🇷💙 (@77_frota) November 25, 2022