A reação de artistas à escolha de Alexandre Frota na equipe de transição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diante da indicação revelada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) na terça-feira, 23, de que o deputado federal Alexandre Frota (PROS) vai ocupar cargo na equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os atores José de Abreu e Pedro Cardoso se irritaram. Nas redes, eles escreveram mensagens de repúdio à medida do grupo do petista, por associarem a imagem de Frota a Jair Bolsonaro (PL). “Nem Bolsonaro deve o desplante de aliar Frota à Cultura! Por isso a ruptura. Jesus Deus Pai. Meus sais”, disse José de Abreu. Já Pedro Cardoso chamou o político de representante do fascismo bolsonarista. “Alexandre Frota é um oportunista desonesto e irrelevante”, vociferou na conta pessoal.

Nem Bolsonaro deve o desplante de aliar Frota à Cultura! Por isso a ruptura. Jesus Deus Pai! Meus sais. — José de Abreu (@zehdeabreu) November 22, 2022