A mensagem na camisa de Raul Gazolla em ‘Travessia’

Telespectador se apega a qualquer coisa quando a trama não ajuda. Muitos têm se perguntado o que significa a camisa preferida de Vandami, personagem de Raul Gazolla em Travessia, que vem com inscrições em letras diminutas. Quase não dá para ter leitura quando Vandami surge em cena. Mas a coluna desvendou o mistério. Trata-se da capa do livro Historia naturalis Palmarum: opus tripartitum, do botânico, antropólogo, e médico alemão Carl Friedrich Philipp von Martius.

É um livro de botânica publicado em três volumes entre 1823 e 1985, ricamente ilustrado, sobre palmeiras brasileiras. A obra é resultado de uma viagem que partiu do Rio de Janeiro rumo para o norte e interior do pais. Von Martius foi um dos primeiros europeus não-portugueses a obter permissão para visitar o Amazonas brasileiro. O que isso tem a ver com o personagem, protagonista de educação física? Aparentemente nada. Mas é louvável que a fraquíssima novela de Glória Perez proporcione algum tipo de curiosidade. Mesmo que seja pela camisa de um personagem secundário.