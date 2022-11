A mensagem golpista do ex-assessor de Trump para Eduardo e Jair Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Steve Bannon, o ex-assessor de Donald Trump, aparece em vídeo veiculado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), zero três do presidente Jair Bolsonaro (PL), comentando sobre a atual situação política no Brasil. “Olhe para os grandes patriotas do Brasil, eles se colocaram em risco”, diz o político americano na gravação em que critica as urnas eletrônicas. Bannon é um dos maiores atores políticos de Trump e era uma das peça-chave nos seus esquemas de desinformação. Por isso, não assusta o incentivo dele a atos golpistas no país, após a derrota de Bolsonaro nas urnas. Eduardo reiterou a mensagem do lobista. “A censura acua. Mas não se engane, essa é a opinião da maioria no exterior. Se as urnas eletrônicas só eram bem vistas por poucos países, agora nenhum país sério a adotará devido a sua falta de transparência”, escreveu ele, reeleito pelas urnas eletrônicas.