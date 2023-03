A mensagem de Luciano Huck para seu filho na maioridade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Joaquim, filho mais velho de Angélica, 49, e Luciano Huck, 51, completa 18 anos nesta quarta-feira, 8. Ele ganhou homenagens dos pais nas redes sociais. Casados desde 2004, os apresentadores também são pais de Benício, 15, e Eva, 10.

“Meu filho, hoje é um dia muito especial! Um turbilhão de emoções pra mim… Há 18 anos anos você chegou ao mundo para encher minha vida de amor, alegria e sentido! Você cresceu e se tornou um jovem sensível, generoso, honesto, divertido, talentoso e cheio de sonhos… que estarei sempre aqui pra incentivar e aplaudir. Obrigada por me ensinar tanto e por ser um filho tão maravilhoso! Te amo muito”, escreveu Angélica.

“Parabéns, Joaquim! E lá se vão 18 anos! Amor maior do mundo! Tenho muito orgulho de ser seu pai e um orgulho maior ainda da pessoa que você se tornou! Te amo e estou aqui para você e por você pela vida toda (desculpe se entrou no reels alguma foto que você não curte, mas fiquei umas 3 horas mergulhado no celular catando fotos e editando)”, postou Huck, com um vídeo que trazia várias imagens antigas e recentes do filho.

