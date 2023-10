A mensagem de Bolsonaro em apoio a Neymar após lesão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A relação entre Neymar e Bolsonaro (PL) já não é de hoje. O ex-presidente fez questão de vir a público manifestar solidariedade ao jogador, que se lesionou na partida contra o Uruguai na terça-feira, 17, em Montevidéu pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Numa rede sociais, Bolsonaro escreveu: “Nosso eterno Neymar Jr, estamos torcendo para sua pronta recuperação e para que rapidamente volte aos gramados mostrando o craque que sempre foi. Um forte abraço e fique com Deus”.

Sobre o jogador da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, a CBF divulgou em nota que ele teve ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. “O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta”.

– Nosso eterno @neymarjr , estamos torcendo para sua pronta recuperação e para que rapidamente volte aos gramados mostrando o craque que sempre foi. – Um forte abraço e fique com Deus. – Jair Messias Bolsonaro — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 19, 2023

Continua após a publicidade