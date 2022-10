A mais recente polêmica de Nikolas Ferreira, agora sobre Jesus

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma verdadeira verborragia as falas de Nikolas Ferreira (PL), candidato a deputado federal mais votado no país, em debate promovido pela CNN, nesta quarta-feira, 12, ao lado de Guilherme Boulos (PSOL). Foi a primeira aparição pública de Nikolas, de 26 anos, após a polêmica sexual nesta terça-feira, 11. Circulou nas redes sociais um suposto vídeo do político, no qual ele estaria praticando sexo oral em outro homem. O deputado negou, dizendo que é uma “difamação” contra ele, por ser apoiador de Jair Bolsonaro (PL).

No debate, o rapaz afirmou que Jesus “não veio para o mundo para combater a desigualdade”. Ele declarou: “(Jesus) não veio acabar com a pobreza, ele veio pagar um preço que ninguém poderia pagar”. O deputado mineiro do PL também afirmou ter pego uma herança maldita do PT em Minas Gerais, com obras paradas e inacabadas. E chamou o ex-presidente Lula (PT) de “ladrão de nove dedos”, além de denominar os participantes do Movimento Sem Terra (MST) de “terroristas”.

“Jesus não veio para o mundo para combater a desigualdade” – Nikolas Ferreira Rapaz, eu acho que fiz a catequese errada.pic.twitter.com/Jb7BQJXLQ4 — William De Lucca (@delucca) October 12, 2022

Continua após a publicidade