A confusão do MBL com Guilherme Boulos na Avenida Paulista

Durante uma caminha pela Avenida Paulista, Centro de São Paulo, na manhã deste domingo, 25, o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) foi abordado por um jovem simpatizante do Movimento Brasil Livre (MBL) de 15 anos, filmando-o e já o questionando se “defenderia a democracia apoiando regimes como o de Cuba”. Alguém impediu a continuação da filmagem e houve confusão. A coluna registrou imagens de Boulous momentos antes do incidente, enquanto ele cumprimentava e tirava fotos com apoiadores em um clima amistoso e sem corre-corre. Em cenas registradas ao longo da passeata, também é possível ver (vídeo abaixo) apoiadores de candidatos do União Brasil, vestidos de preto, gritando no microfone contra o desfile organizado por apoiadores do ex-presidente Lula (PT), de vermelho: “Ão, ão, ão… Aqui não tem fundão, nem petróleo, nem mensalão”.

Ao iniciar a briga, o candidato a deputado Cristiano Beraldo (União-SP) deu voz de prisão a Boulos e acionou a Polícia Militar de São Paulo (PM-SP), que tentou conduzir o político do Psol para a 4ª Delegacia de Polícia Civil.

Mais uma vez os métodos baixos e desesperados do MBL. E, pior, com apoio de PMs bolsonaristas! pic.twitter.com/H4fzFUWqKL — Boulos 5️⃣0️⃣1️⃣0️⃣ (@GuilhermeBoulos) September 25, 2022