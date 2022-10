A polêmica sexual que envolve o expoente bolsonarista Nikolas Ferreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Valmir Moratelli Atualizado em 11 out 2022, 19h12 - Publicado em 11 out 2022, 19h08

Candidato a deputado federal mais votado no país, o mineiro Nikolas Ferreira (PL), de 26 anos, foi colocado no centro de uma polêmica nas redes sociais. Circula suposto vídeo do político, no qual ele estaria praticando sexo oral em outro homem. Nikolas nega, dizendo que é uma “difamação” contra ele, por ser apoiador de Jair Bolsonaro (PL). O assunto está entre os mais comentados no Twitter nesta terça-feira, 11.

Estou sendo atacado por mentiras, montagens, acusações de pedofilia e até estupro. Tudo já está entregue aos meus advogados. E, claro, isso tudo é uma tentativa de me tirar das eleições. Mas minha missão é maior e em poucos dias, vou lançar algo pra virar esse jogo. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 11, 2022

Bolsonaro: Acabou a mamata!

Nikolas chupetinha : pic.twitter.com/PJWuEGWVqf — Warley Santiago (@warleyssantiago) October 11, 2022

@dededumontt quem ele é eu nao sei, mas que ele é bonito, ele é viu — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 8, 2013

