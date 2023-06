A mais nova bilionária amiga de ‘infância’ de Anitta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta elegeu uma turma para acompanhá-la em férias no verão europeu. Entre famosas como Juliette, Marina Sena e Jade Picon, uma nova amiga se destaca: a cantora e influenciadora Vivi Wanderley. Conhecida por gerações mais novas na internet, ela nasceu em Miami, Estados Unidos, e é herdeira de uma fortuna. Aos 22 anos, ela pode usufruir jatinhos, viagens, uma lancha com seu nome e até uma ilha particular em Angra dos Reis.

A ilha no sul-fluminense, que já foi cenário para vídeos e fotos de Vivi, fica a dez minutos do continente de barco e conta com pelo menos dez bangalôs, cada um como se fossem quartos independentes com vista total do mar. Na sede, que abriga uma sala em vários ambientes, foram colocados vidros para o mar em algumas partes do chão. Há ainda uma piscina, uma prainha particular, churrasqueira e uma sauna toda envidraçada.

Para se locomover, Vivi possui uma lancha, com quartos e banheiros, que leva seu nome: “Virginia II”, já que a avó tem o mesmo nome. O patrimônio bilionário da família foi construído por um tio-avô, mas logo em seguida o avô de Vivi, Saulo Wanderley, assumiu as empresas no ramo da construção.

No Instagram, a jovem soma quase 15 milhões de seguidores. Já na carreira musical, é dona de singles como Playground e Vingancinha. Ela namora o também influenciador, Juliano Floss, 19, outro sucesso nas redes sociais, com mais de 12 milhões de seguidores no TikTok.

