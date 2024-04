A ironia de Christiane Torloni ao ser dispensada pela TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Christiane Torloni não está mais entre os artistas de contrato fixo da TV Globo. A atriz não teve seu contrato de quase 50 anos renovado nesta segunda-feira, 1. “Com esse momento divertidíssimo encerro, com chave de ouro, minha parceria com a TV Globo, que nos anos 70 era chamada de Vênus Platinada. Eu tenho orgulho de ter vivido a ‘Golden Era’ de uma empresa que contou com os melhores de sua época”, escreveu a atriz, se referindo à participação no Masked Singer Brasil.

Ao se colocar como uma das que viveram a chamada “fase de ouro” da emissora, e usando o verbo no passado (“contou com os melhores de sua época”), a atriz expõe uma ironia e tanto: refere-se ao fato de que agora, sem os tais talentos de outrora a emissora já não é mais a mesma. Quem viveu, viveu. Coloca-se, mais uma vez, no papel que sempre gostou de exercer, o de diva. Isso só traduz o que muita gente que continua lá dentro acha de sua personalidade. A fama de difícil a fez ser taxada de antipática e grossa. Para muitos, Torloni não deixará saudade.

Já para o público, acostumado a vê-la em bons papéis, sobram lembranças de personagens como Jô, Dinah, Fernanda, Laila, Haydée, Helena, Teresa Cristina e Iolanda. “Completando, em 2025, 50 anos de carreira ininterrupta. Vale ressaltar o Teatrinho Troll, em 1970, ainda na extinta TV Tupi. Sou grata a todos que contribuíram e que continuam torcendo por mim! Aprendi que minha arte, mais do que entretenimento, é consolo e esperança para muitos que vivem sós, hospitalizados ou em asilos para idosos. Minha vocação é meu norte”, disse ela ao final de seu desabafo.