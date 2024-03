A ira de seguidores com marca que levou 30 influenciadores a ‘paraíso’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um grupo de influenciadores foi convidado pela marca de cosméticos Tarte para uma viagem com destino em Bora Bora. Os 30 nomes e seus acompanhantes ficaram no luxuoso Four Seasons Resort Bora Bora, em bangalôs sobre águas azuis cristalinas. Os quartos estavam carregados de presentes, incluindo malas, roupas, trajes de banho e produtos de beleza – entre outros mimos que este tipo de ação oferece. A atividade faz parte do Trippin’ with Tarte, uma extravagância patrocinada pela empresa, conhecida por convidar influenciadores para viagens que se tornam quase um reality show, já que todas as atividades são publicadas em tempo real nas redes sociais. Pelo Instagram ou Tik Tok, os convidados narraram as atividades – mergulho com snorkel, jet ski, festas na piscina e muitos coquetéis.

Porém, o que seria um grande apelo promocional, não agradou muito os consumidores. Pelas redes sociais da empresa, em fotos que mostram os seletos convidados na praia se divertindo, diversos seguidores reclamaram da falta de conexão com a própria realidade e o gasto de dinheiro com pessoas que poderiam arcar esse tipo de destino, conforme apontou reportagem do The New York Times. “Eu compro seus produtos, mas vou repensar minha decisão no futuro. Isto é um desvio”, escreveu um. “E se enviassem um grupo dos teus clientes numa viagem de marca? As pessoas que realmente compram seus produtos. Não sei… Estou apenas falando”, pontou outra consumidora. “Leve seus funcionários, não influenciadores ricos”, criticou um terceiro. Xii…