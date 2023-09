A ira de Ratinho contra possível plágio de Luciano Huck

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ratinho se incomodou por um plágio, segundo ele, de um dos quadros do seu programa feito por Luciano Huck. O apresentador do SBT mandou um recado para o concorrente da TV Globo durante o programa que foi exibido nesta quinta-feira, 31.

“Mas agora eu quero mandar um abraço para o Luciano Huck. Ele está copiando um quadro nosso! Esse quadro aí, que ele vai fazer no domingo, eu fiz no meu programa e foi eu que inventei. Você quer copiar, copia! Mas pede para mim. Pede que eu deixo, pois daí não fica feio. Quando eu copio os outros, por exemplo, eu chego e aviso: ‘Eu vou copiar vocês’. Mas agora você vai colocar [no programa] um negócio que eu criei e sem me avisar. Luciano Huck, eu vou querer royalties!”, declarou.

Embora não tenha citado nomes, o quadro de Huck que Ratinho se refere é O Brasileiro Precisa Ser Estudado, que estreia neste final de semana. O quadro será composto por vídeos virais das redes sociais comentados pela apresentadora Lívia Andrade. Para Ratinho, o formato da atração seria uma cópia do quadro Jornal Rational.

