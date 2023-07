A ira de Ratinho contra o filme ‘Barbie’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maior estreia do ano até agora, Barbie causou ira no apresentador Carlos Massa Ratinho, que divulgou um vídeo nas redes sociais recomendando os seguidores a não levarem os filhos ao cinema para ver o filme. “Oi gente, não vai assistir esse filme da Barbie, não. É o negócio mais nojento que eu já vi o filme da Barbie. Você quer ensinar sua filha a ser malcriada, vai no filme da Barbie. Você quer ensinar o seu filho a ser frouxo, leve no filme da Barbie. É uma desgraça que veio para o Brasil, essa bosta dessa Barbie aí”, esbravejou Ratinho. No Brasil, o longa já somou R$ 84,7 milhões e levou 4 milhões de pessoas às salas de cinema do país só na primeira semana de exibição.

Leia também: O que precisa ser dito sobre o personagem Ken em ‘Barbie’

Continua após a publicidade

Siga