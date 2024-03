A ira de Luiza Brunet contra programa da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não tem sido fácil para Luiza Brunet lidar com as polêmicas da filha, Yasmin Brunet, no confinamento de um reality show da TV Globo. A ex-modelo e ativista saiu em defesa da filha contra Davi, outro participante da atração. Sobrou até para a emissora.

“Uma mulher forte, independente, inteligente, com autoestima e autonomia econômica e emocional incomoda o menino e alguns homens também. Pois este não seria o papel da mulher. Sempre tentam nos oprimir, julgar e desmerecer com adjetivos. BBB, um espaço que sangra. Este é o estado emocional que o programa proporciona. A realidade é outra. Falta acolhimento e respeito. E os patrocinadores apoiam isso. Como mãe [estou] decepcionada”, afirmou Luiza, irritada com o andamento da atração. Xii…

Leia também: Wanessa Camargo: como justa expulsão a favorece e ameniza TV Globo