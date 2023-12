A ira de Luísa Sonza às críticas de seu documentário na Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a repercussão do documentário Se Eu Fosse Luísa Sonza, a cantora, de 25 anos, rebateu as críticas que tem recebido sobre a produção. Luísa Sonza disse que evita acompanhar os comentários e prefere não revidar, pois não há “conversa de igual pra igual”. Ela usou a resposta de Caetano Veloso no Vox Populi para comparar as pessoas que a criticaram: “Você é burra, não consigo gravar o que você está falando”, disse o cantor na ocasião. “Essa galera é burra e eu não consigo gravar exatamente o que eles falam. Eu não vou responder. É de uma tamanha burrice que eu prefiro não revidar. Não tem como conversar de igual para igual”, disse ela para Billboard Brasil. Xii…