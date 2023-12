A ira de Eduardo Paes com medida surreal do Pão de Açúcar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, não gostou nada de saber que a concessionária que administra o bondinho do Pão de Açúcar e as áreas turísticas do Morro da Urca notificou o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-Rio), pedindo a exclusão de um post que trazia a foto da paisagem. Na notificação recebida pelo ITS-Rio, a empresa Parque Bondinho Pão de Açúcar justifica o pedido devido a “vantagem comercial indevida”, com o “aproveitamento parasitário e enriquecimento sem causa”. Diretor do instituto, o advogado, professor e pesquisador, Ronaldo Lemos falou sobre a notificação em seu perfil no X. Nesta rede ele recebeu a resposta de Paes, que prometeu cuidar do caso.

Em resposta oficial enviada à coluna, a concessionária diz que “no passado, a companhia já vivenciou experiências negativas de empresas e instituições que utilizaram as imagens de seus ativos para atividades profissionais e comerciais, gerando riscos à sua reputação. A fim de evitar exposição a situações semelhantes, o Parque esclarece que criou um processo visando preservar a imagem da companhia, além do uso não autorizado das suas propriedades intelectuais, devidamente registradas junto aos órgãos competentes. A empresa reforça que em nenhum momento restringe a utilização da imagem do monumento dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, muito menos da paisagem do Rio de Janeiro. A notificação encaminhada para o Instituto na semana passada teve como proposta esclarecer as regras de uso de imagem, que têm como único objetivo a preservação da marca do Parque que há 111 anos atua em prol do Rio de Janeiro”. Por fim, a nota reconhece que a notificação não exprimiu a intenção da empresa e lamenta o mal-entendido causado.