A inusitada oração de Vera Holtz em premiação de teatro; assista

Vera Holtz marcou sua participação no Prêmio Shell de Teatro nesta terça-feira, 21, no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, de forma inusitada. Em uma celebração da diversidade, a atriz, que venceu na categoria melhor atriz-Rio, pediu que todos dessem as mãos e repetissem com ela a oração do teatro: “Eu seguro a minha mão na sua, eu uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso e nem quero fazer sozinho: Teatro”. Assista ao vídeo exclusivo da coluna.

