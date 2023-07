A inusitada ida do filho de Gugu ao SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Augusto Liberato, filho de Gugu, visitou os estúdios do SBT, no Complexo de Televisão Anhanguera, em Osasco, região metropolitana de São Paulo, nesta quinta-feira, 6. O apresentador, que morreu em 2019, viveu grandes momentos de sua carreira na emissora. Nas redes sociais, o primogênito, que hoje faz parte de uma briga judicial pela herança do pai, compartilhou fotos dos bastidores e se emocionou com primeiro encontro com Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos.

“Ontem tive o prazer imenso de visitar a SBT depois de muitos anos! Esse foi o lugar onde meu pai foi recebido e tratado como uma família, e construiu grande parte do seu legado. Adorei conhecer você Patrícia Abravanel! Você é muito simpática! Me emocionei muito e me senti em casa. Me fez muito bem estar ali. Silvio Santos foi uma das pessoas mais importantes para a vida e carreira do meu pai. Sei que os dois compartilhavam um respeito mútuo e muito grande. Essa visita me fez lembrar de muitos momentos que vivi ao lado do meu pai, e eu só tenho a agradecer. Para todos da produção, muito obrigado! Foi muito legal ver que todos se lembravam de mim e que amam muito meu pai”, escreveu João.

