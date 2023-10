A inusitada forma de Jean Wyllys para divulgar lançamento de livro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 2 out 2023, 20h29 - Publicado em 3 out 2023, 10h00

O ex-deputado federal Jean Wyllys resolveu postar uma foto de sunga e camiseta como forma de despertar a atenção dos seguidores no instagram para um outro motivo: o lançamento do seu livro O que não se pode dizer, escrito com Marcia Tiburi. “Sim, fotos-biscoito têm amplo alcance (o algoritmo do Instagram as distribui a muitos mais dos seguidores). Sim, os quase-nudes ou as fotos sensualizando ganham muito mais atenção do que qualquer outro conteúdo postado aqui. Por isso, posto este ‘pedido de biscoito’ apenas dizer o que importa”, justificou ele.

A coluna dá uma forcinha a Wyllys, para que ele não precise de mais fotos assim: No próximo sábado, 7, a partir das 11h, na Livraria Da Vinci (Avenida Rio Branco, 185, Centro, RJ).

