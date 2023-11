A influencer que se destaca vendendo peixe nas redes sociais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No vasto mundo da internet, influenciadores costumam vender de tudo – de maquiagens a vidas de luxo a bordo de jatinhos. Proprietária da tradicional Peixaria Divina Providência, em Irajá, subúrbio carioca, Manuela Ornelas, de 35 anos, se destaca por ser uma influencer de pescados. Ela transforma e desenvolve o negócio da família com bom humor nas mídias digitais, que somam mais de 280 mil seguidores. Há cinco anos no mundo digital, a carioca viu o perfil – e a conta bancária – da empresa crescer com postagens de vídeos criativos e informativos sobre as iguarias marinhas. Ela prepara, prova e depois vende a própria comida.

Ou seja, a empresária, literalmente, vende seu peixe. “Embora sem experiência em pescado, tinha conhecimento de negócios por ter familiares no mercado de varejo diverso. Insatisfeita com a perspectiva da carreira de pesquisadora, deixei o doutorado na UFRJ e abri a peixaria com meu pai. Em seguida, inaugurei a minha própria”, explica a empresária que possui mestrado em Patologia Humana pela UFF (Universidade Federal Fluminense) e doutorado em Farmacologia e Química Medicinal pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Em agosto de 2022, para melhor atender a demanda dos clientes, ela inaugurou o Bar Divina Providência. Depois, expandiu novamente o negócio, com peixaria e sushi bar. “Conforme gravava conteúdo para redes sociais, ensinando clientes receitas de pescado, o público começou a querer comprar pratos dos vídeos. Surgiu então a ideia do bar conjugado à peixaria. Contudo, quando recebemos apoio da Nagoya Sushi School, percebemos a possibilidade de criar um sushi bar independente. Sempre contamos com apoio e sugestões do público de mídias digitais”.

Hoje, o Grupo Divina Providência possui 45 funcionários e um faturamento de 800 mil reais por mês. “A maior dica é resistir. Leve em consideração a intuição, reinvista boa parte do lucro no crescimento do negócio, no seu time e não em gastos pessoais, principalmente no início. Em nosso caso, crescemos 16 vezes em apenas quatro anos. É um crescimento altíssimo, que não seria possível sem o poder de divulgação da Internet. No primeiro ano, fizemos completamente na intuição e tivemos resultados incríveis. Depois, me dediquei ao marketing digital para ampliar estratégias de mercado”, ensina.

