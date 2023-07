A homenagem de Titãs a Rita Lee no especial ‘Som Brasil’, da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pela primeira vez desde que a formação inicial de Titãs começou a se desmembrar, todos os integrantes vão se reunir nesta quarta-feira, 19, no Som Brasil: Titãs, da TV Globo. No programa, comandado por Pedro Bial, eles revelam a convivência entre si, a criação musical em grupo, aspectos pessoais, a turnê de reencontro… E falam também sobre Rita Lee e sua importância para o rock hoje. “Nosso último single é uma música de Rita com Roberto chamada Caos, que ela fez especialmente para a gente. Incluímos uma homenagem a ela no show de reencontro, porque além de tudo ela fez tanta coisa como brasileira, pela figura, pela personalidade dela”, diz Sérgio Britto à coluna.

“Ela é uma mulher no meio do rock n’roll, num contexto machista, ainda mais naquela época. Nós sabemos disso. Foi uma pioneira de rock brasileiro enquanto mulher. Talvez diversas artistas não estariam aqui se não fosse pela Rita. Ela participou de todos os meios possíveis. Teve uma banda de rock, participou da tropicália, depois fez uma coisa meio rock alternativa com a Tutti Frutti, vieram os discos estrondosos com Roberto de Carvalho… Ela passou por tudo com desenvoltura, uma liberdade realmente admirável”, diz Charles Gavin.