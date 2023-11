A homenagem de Adriana Calcanhotto à mulher que foi seu ‘grande amor’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após um breve protesto que marcou o começo da apresentação de Adriana Calcanhotto na abertura da 21ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), na noite desta quarta-feira, 22, no centro histórico da cidade do sul-fluminense, a cantora fez jus à espera de uma multidão na praça central da cidade. Embalou poesia, música e repertório de homenagens a mulheres que nos deixaram recentemente, arrancando aplausos e gritos da plateia.

“Estive aqui na primeira Flip, vinte e um anos atrás. Essa agora é especial em muitos sentidos, eu já explico a vocês. Recebi essa encomenda (abertura com show) das curadoras. Faz sentido que eu esteja aqui, trarei cantoras, todas as vozes que estarão aqui me formaram. Elza Soares, Maria Bethania, Rita Lee, Gal Costa… A homenageada dessa edição, a Pagu. São 21 anos de evento, a maioridade e dentição completa… Pagu me influenciou nas ideias comunistas que eu larguei e ela não. Descobri ela depois do livro do Augusto de Campos, assim fiquei apaixonada por ela e por ele. A Tati de Moraes traduziu obras da Pagu. Ela vem a ser mãe de Suzana de Moraes, que foi o grande amor da minha vida. Então há o porquê de eu estar aqui”, disse ela, em homenagem à memória da atriz, cineasta, roteirista e diretora Suzana de Moraes. Filha de Vinicius de Moraes, Suzana oficializou em 2010 em cerimônia civil sua união estável com Adriana, com quem vivia junto desde 1985. Ela morreu em 2015.