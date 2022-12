A história da mulher que se tornou chefe do tráfico vai parar no cinema

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As filmagens do longa Bandida: a Número um da Rocinha, dirigido por João Wainer (de A Jaula), já terminaram, mas o filme deve estrear nos cinemas somente em 2024. A ficção é baseada no livro A Número Um, de Raquel de Oliveira, que escreveu em primeira pessoa. A atriz e cantora Maria, 22 anos, estreia como protagonista no papel de Rebeca, que aos nove anos é vendida pela avó para um bicheiro que mandava na comunidade. A história acompanha o crescimento da jovem, que se torna mulher do chefe do crime, Pará (Jean Amorim) e, depois da morte do marido, é alçada a chefe da quadrilha.

O longa oferece um retrato da violência urbana do Rio de Janeiro dos anos 1980, foi rodado no Pavão-Pavãozinho, comunidade na zona sul da cidade e na comunidade Vila Cascatinha, em Vargem Grande. O elenco conta também com Milhem Cortaz, interpretando Seu Amoroso, bicheiro da comunidade, Wilson Rabelo (Bacurau), entre outros. “Sempre tive vontade de fazer um papel forte como esse, queria contar uma história, mostrar como é a vida numa favela como a Rocinha”, diz Maria, que foi criada na comunidade da Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro.