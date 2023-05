A grande virada de chave da TV Globo enaltecida até na imprensa inglesa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As novelas atualmente no ar na TV Globo foram foco de uma extensa reportagem no The Guardian de sábado, 20, sob título “Brasileiros negros reivindicam horário nobre enquanto novelas finalmente refletem a diversidade”. O texto do jornal britânico enaltecia que as três principais novelas da emissora agora apresentam protagonistas negros após anos de branqueamento da composição étnica do Brasil. Entre os motivos dessa mudança estaria a perda de audiência para a TV a cabo e plataformas de streaming nos últimos anos. “Abordar a questão da diversidade também é uma forma de reconquistar audiência”, diz a matéria.

Em depoimento ao jornal, Rosane Svartman, criadora do sucesso do horário das 7 Vai na fé, declarou: “A sociedade quer se ver melhor representada na tela, e isso atrai o público”. O assunto, aliás, já foi abordado aqui na coluna há alguns meses.