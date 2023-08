A fúria de Eduardo Bolsonaro contra comediante

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) usou as redes sociais nesta terça-feira, 1, para protestar contra o comediante e roteirista Tiago Santineli. O humorista costuma criticar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pautas da extrema direita. Na noite de segunda-feira, 31, Tiago publicou o vídeo de seu show de comédia – Antipatriota no canal do Youtube. Com 1h48 minutos de duração, Santineli remonta momentos das manifestações bolsonaristas que viraram meme, como o homem que tentou segurar um caminhão.

Eduardo criticou o comediante utilizando publicações antigas de seu perfil no Twitter e uma parte do espetáculo em que ele supostamente incita a morte de Luciano Hang. “Tiago Santinelli é um suposto comediante que vive de pregar ódio aos conservadores e desejar morte de Bolsonaro, inclusive rindo da facada. Agora lançou um clipe onde mata Luciano Hang”, escreveu nas redes sociais.

Tiago Santinelli é um suposto comediante que vive de pregar ódio aos conservadores e desejar morte de Bolsonaro, inclusive rindo da facada. Agora lançou um clipe onde mata Luciano Hang. Mas como todo hipócrita, ele tem o passado bem comprometedor; veja uma amostra: pic.twitter.com/PObZblT6TV — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 1, 2023

