A festa vultosa da Globo para mostrar que aposta alto em ‘Renascer’

É alta a aposta da TV Globo em mais um remake de Benedito Ruy Barbosa pelas mãos de Bruno Luperi. Após êxito de Pantanal, agora Renascer é resgatada de 1993 aos dias atuais, na tentativa de fazer frente ao êxodo de telespectadores para o streaming, fenômeno recorrente nos últimos anos. Para marcar esta cartada na concorrência, a emissora preparou uma megafesta, como há tempos não se via, na noite desta quinta-feira, 17, em um clube na zona sul do Rio. Um corredor de espelhos e projeções que remetem ao sul da Bahia, onde se desenrola a história, deu boas-vindas aos convidados. No salão principal, a réplica de um jequitibá-rei.

Ao falar das expectativas criadas em torno da trama, Bruno não se mostrou pressionado a repetir o sucesso anterior. Comenta-se que seja a produção mais cara da TV Globo na década, com portentosas cotas de patrocínio já fechadas antes mesmo da estreia. “Não diria que a novela seja cara, apesar de ter muitas cenas externas. Pego por Pantanal, por exemplo, que acho que foi bem barata pelo que rendeu. Mas é aquilo, não sou eu quem assina o cheque para fazer o pagamento”, brincou.

Para contar a saga de José Inocêncio, foram escalados Humberto Carrão e Marcos Palmeira, que interpretam o protagonista na primeira e segunda fases respectivamente. “Não é um personagem fácil, ele é forte e de certo modo diferente do outro coronel que fiz recentemente”, defendeu Palmeiras, em alusão ao protagonista de Pantanal. Esta comparação entre ambas as novelas permeou o papo de todos ao longo da noite, até por quem não participou do folhetim anterior.

Além dos dois, a trama traz nomes como Vladimir Brichta, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Chico Diaz, Rodrigo Simas e Jackson Antunes. Ou seja, é uma significativa mudança de rota, já que as últimas produções miraram em nomes de peso do gênero feminino. Falando nisso, o grande nome feminino da primeira fase, Juliana Paes, fez falta. A atriz não compareceu por motivo justo, a morte do pai naquela manhã. No clipe da trama, ela surge radiante e bastante diferente fisicamente da Maria Marruá de Pantanal.

Estreando como ator, o simpático cantor Xamã passou por uma saia justa. O assessor de imprensa não saiu de seu lado, iniciando a conversa com os jornalistas com um curioso pedido: “por favor, apenas três perguntas e nada de vida pessoal, ok?”. Claro que foi solenemente ignorado. Dois passos adiante, Vladimir era todo solícito, sem assessor a tiracolo. “Posso dizer que este é o mais difícil papel da minha carreira”, esbanjava, orgulhoso, sobre o temido coronel Egídio Coutinho – antes feito por Herson Capri.

Já recorrentes em eventos da emissora, os influenciadores digitais se misturam aos jornalistas, mais preocupados em garantir selfies e vídeos para suas redes. Um deles chegou a questionar a um colega quem era a atriz parada ao lado deles, rodeada pela imprensa. O outro também não fazia ideia. Preferiram ir atrás de um “rosto mais conhecido”. Aquela era Thereza Fonseca, uma das new faces de boa aposta da trama ,que interpretará Mariana, papel antes de Adriana Esteves. Thereza vai completar o triângulo amoroso com Carrão e Palmeiras. “Este papel já mudou a minha vida”, dizia Thereza, feliz com a repercussão prévia. “Acredito que seja possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, mas nunca me ocorreu”, frisou ela. Enquanto isso, os influenciadores pediam licença a Bruno Luperi, possivelmente sem se darem conta de que se tratava do autor, para alcançarem drinques à base de cacau no bar.

Clássico da teledramaturgia brasileira, com personagens icônicos e uma história que marcou época, Renascer volta ao ar a partir da segunda-feira, 22. Mas a operação de divulgação não ficará só nesta festa. Para o capítulo especial de estreia, a TV Globo deixa de exibir Tela Quente e apresenta uma grade de programação especial. A produção pretende, com o perdão do trocadilho, fazer renascer a audiência dos bons tempos da faixa das 21h.

