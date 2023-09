A explicação de Walcyr Carrasco para se afastar de ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Walcyr Carrasco, 71, explicou o motivo do afastamento que teve da novela Terra e Paixão. Por meio de vídeo publicado nas redes sociais ele esclareceu que precisou se ausentar por problemas de saúde. O autor passou por uma cirurgia ocular, de catarata, e depois sofreu uma queda e quebrou o fêmur, ficando 12 dias internado no hospital. Por conta das questões de saúde, Walcyr convidou Thelma Guedes para integrar o elenco de roteiristas e seguir com a programação da novela com pequenas adaptações.

“Tive uma queda, quebrei o fêmur. A operação, em si, foi rápida. Fui superbem assistido pelo pessoal do Sírio-Libanês. Mas isso me obrigou a ficar um tempinho no hospital. O segredo: Escrevi do hospital. A Thelma foi para o hospital. O Márcio foi para o hospital, a gente criou cenas. Mas aí começou a sair que eu tinha saído da novela. Gente, tudo o que está no ar, em algum momento, foi pensado por nós três. Muito do que foi pensado foi, sim, pelo talento da Thelma, que é grande autora. Eu estava lá palpitando e falando, e agora voltei”, explicou em trecho. Walcyr também frisou que, apesar de estar se recuperando, continuará trabalhando e escrevendo.

