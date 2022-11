A estapafúrdia proposta de separar o Nordeste do restante do país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que Lula (PT) foi eleito, com uma ampla maioria de votos na região nordeste, o prefeito de Betim (MG), Vittorio Medioli (sem partido), vem defendendo que a área seja separada do restante do Brasil. Em texto publicado no jornal O Tempo, do qual é proprietário, Medioli diz que a eleição mostrou que há “dois Brasis”. “Um que produz mais e arrecada impostos, e outro, paradoxalmente mais carente, que vive das transferências. Dessa forma, a divisão territorial, por meio de um ‘divórcio consensual’, está com suas sementes se espalhando”.

O prefeito é apoiador do presidente Bolsonaro (PL), que foi derrotado com 49,1% dos votos, contra 50,9% de Lula. Lula obteve a maioria em 13 dos 27 estados brasileiros, incluindo Minas Gerais, estado de Medioli. A lei n° 9.459, de 1997, prevê pena de um a três anos de prisão e multa para quem cometer discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.