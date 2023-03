A enxurrada de vídeos de Regina Duarte sobre atentado a Moro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Defensora de Sérgio Moro desde o período da Lava Jato, Regina Duarte se manifestou nas redes sociais sobre a operação da Polícia Federal, que impediu um atentado do PCC contra autoridades públicas, incluindo o senador. Na quinta-feira, 23, ela publicou uma série de vídeos de entrevistas de Moro rebatendo as falas de Lula (PT) sobre uma possível armação. O primeiro, de uma página de conteúdos de extrema-direita e a seguinte parte na legenda: “Qual é mesmo, então, o objetivo daquela candidatura? Melhorar as condições de vida dos brasileiros? Nããão! O interesse da conquista deles era poder e muita grana!!!”. No mesmo dia, mais um vídeo, de uma entrevista do senador sobre a fala do presidente. “Eu repudio com imensa indignação que esteja acontecendo de verdade um Presidente que ameaça e ri quando a Polícia desbarata uma possibilidade de crime”, escreveu ela na legenda. Uma hora depois, a atriz postou novamente o mesmo trecho da entrevista com legenda similar a primeira. “Que atitude mais indigna, deplorável e asquerosa! É este o chefe da nação brasileira?! Vergonha!”.