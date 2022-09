A enfática resposta de Jão aos gritos de ‘Fora Bolsonaro’ em dois shows

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foram duas apresentações de Jão neste final de semana – em Pernambuco e na Paraíba. No sábado, ele participou do Festival Wehoo, em Olinda (PE). Ao ouvir palavrões direcionados a Jair Bolsonaro (PL), o cantor disse ao público: “Eu tenho um recado para vocês. 2003 foi um ano e tanto!”, referindo-se ao início do primeiro governo Lula (PT). Na mesma noite, shows de Gilsons e de Anavitória também foram marcados por protestos. No dia seguinte, no show no Centro de Convenções de João Pessoa (PB), mais uma vez Jão interrompeu o ‘Fora, Bolsonaro’ para dar o seu recado de forma enfática: “Não adianta gritar isso no show e não ir votar. Tá quase chegando. Eu confio muito em vocês”. Veja trecho exclusivo das duas apresentações do cantor.