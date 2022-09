A manifestação política dos filhos de Gilberto Gil em festival de Olinda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Festival Wehoo aconteceu neste sábado, 17, em Pernambuco, após dois anos de sua estreia em 2019. O evento reúne 29 artistas em três palcos, no Parque Memorial Arcoverde, em Olinda. Os Gilsons, filhos e netos de Gilberto Gil, indicaram apoio a Lula (PT) durante sua apresentação, ao erguerem bandeira com nome do candidato durante o show. O mesmo já havia acontecido por parte deles no Rock in Rio, na semana anterior. Veja vídeo exclusivo do festival pernambucano.