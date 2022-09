A reação irônica de Anavitória a gritos contra Bolsonaro em show

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante apresentação na programação do Festival Wehoo, que aconteceu neste sábado, 17, no Parque Memorial Arcoverde, em Olinda (PE), a dupla Anavitória surpreendeu o público com comentário político, após ouvir gritos contrários ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Até então a dupla ainda não tinha se manifestado politicamente. Após interromperem a apresentação por problema de som, elas ouviram o público gritar palavrões contra Bolsonaro e comentaram: “Esse era para ser um momento calmo do show. Ainda bem que vocês têm ótimas composições para cantar neste momento”. Manifestação parecida já havia ocorrido horas antes, no show dos Gilsons.

Anavitória é uma dupla de música pop brasileira formada por Ana Clara Caetano Costa e Vitória Fernandes Falcão. O primeiro álbum de estúdio do duo, Anavitória, recebeu a certificação de disco de diamante, vendendo mais de 300 mil cópias. Assista ao vídeo exclusivo da coluna.