A emocionada homenagem de Pedro Bial a Isabel, do vôlei

Pedro Bial fez um texto emocionado em homenagem a sua amiga, a ex-atleta Isabel Salgado, um dos grandes ícones do vôlei brasileiro. Isabel morreu nesta quarta-feira, 16, aos 62 anos, e chegou a ser nomeada para compor a equipe de transição do presidente eleito Lula (PT) na pasta do esporte.

“Das maiores ondas de Ipanema, ela é a mais alta e perfeita. Das rajadas de vento sudoeste, a mais forte. Dos dias ensolarados do verão, o mais luminoso. Como a areia mais quente e acolhedora, escorria pelos dedos de quem tentasse a segurar, libérrima. Das garotas de Ipanema, a única tão internacional quanto a canção. Achavam ela uma magricela comprida trançando as pernas para bater na bola. Até que Alberto Bial, do basquete, viu o treino do infantil do vôlei e disse para ela: “Você vai ser a maior jogadora do mundo”. Ela acreditou e cumpriu a profecia. O jeito que ela vivia o esporte transformou o jeito de se viver o esporte. E o jeito de se viver. Não avisava, fazia. E levava a todos junto, abrindo caminhos como se andasse distraída. Sua liberdade inata libertava sem perguntar, ajudava antes que se pedisse socorro. Tinha um jeito rouco de pensar alto, ouvia aprendendo e respondia ensinando. Levava Leila Diniz com ela, todas as musas da república de um bairro hoje suspenso no ar, invisível mas tangível. Seu sorriso era uma gargalhada. Sua lágrima, espuma salgada. Das ondas de Ipanema, foi a mais alta”.