A emoção de Simony ao relatar o que o câncer mudou em sua vida

Lutando contra um câncer no intestino desde agosto de 2022, a cantora Simony, 46, chegou ao fim do tratamento, mas diz que a ansiedade ainda segue em sua vida. “Essa ansiedade continua, porque eu não tenho certeza de nada. É uma luta constante, vivo um dia de cada vez. Fraquejei várias vezes, chorei e quis ficar sozinha. Várias vezes foi também difícil as pessoas lidarem comigo. Mas isso é super normal. É difícil lidar com uma doença que não se sabe o que vai acontecer. Fica muito perto da finitude, e aí tem os filhos… Mas tem dois caminhos a escolher: ou passa com otimismo e acreditando que tudo dará certo ou passa se martirizando e achando que vai morrer. Prefiro passar sorrindo”, diz, emocionada, à coluna.

A experiência da doença a fez mudar a forma de enxergar a vida. “Para mim mudou tudo na vida. Hoje levo meu filho na escola, acordo de manhã cedo, dou prioridade à minha família. Amo minha carreira, mas amo estar com minha família. Porque não sei quando será meu último dia. Hoje minhas prioridades são aquilo que me fazem bem. Costumo dizer que hoje não sou obrigada a nada, somente àquilo que me faz feliz”, avalia.