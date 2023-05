A emoção de Preta Gil com visita surpresa de atriz; veja vídeo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Carolina Dieckmann reservou um tempo nesta quarta-feira, 17, para visitar a amiga Preta Gil, que está em tratamento contra um câncer no intestino em São Paulo. Ela se emocionou com a surpresa e ficou sem palavras ao ver a atriz. “Acordei e ela estava me esperando na sala. Veio me ver de surpresa! Te amo infinito, estava morrendo de saudade dela!”, comentou Preta ao publicar o momento nas redes sociais. Carolina retribuiu. “Às vezes eu venho te ver por fora, mas te vejo todo dia aqui dentro.”