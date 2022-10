A emoção de Bonner e Renata ao noticiarem morte de Susana Naspolini

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 25 out 2022, 21h47 - Publicado em 25 out 2022, 21h46

Por Valmir Moratelli

Conhecida pelo jeito despojado, coloquial e bem carioca, a repórter da TV Globo no Rio de Janeiro, Susana Naspolini, de 49 anos, morreu nesta terça-feira, 25. Ela lutava há dois anos contra um câncer na bacia, que já havia feito metástase, e mantinha tratamento contra a doença. Há mais de uma semana, Susana estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A notícia foi dada pela filha, Julia, no Instagram da repórter: “Oi, amigos, Julia aqui. É com o coração doendo que venho contar pra vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada, mas infelizmente não deu”.

Susana fez uma legião de fãs com seu jeito peculiar de dar notícias corriqueiras do dia a dia das comunidades. Ela andava em rua esburacada, dava um jeito de noticiar via inundada, criticava demora em consertar ponte prestes a cair. Eram reportagens quase teatrais, no calor do momento – muitas viraram memes. Susana queria estar onde as pessoas estavam, e conseguia chamar atenção das autoridades para situações corriqueiras da cidade.

Renata Vasconcelos, do Jornal Nacional, não segurou a emoção ao dar a notícia ao término do telejornal. Muito querida entre os jornalistas, a morte de Susana se tornou imediatamente assunto nas redes sociais.

"É o meu jeito de trabalhar, podem, ou não, gostar. Sou muito feliz fazendo, me sinto em casa. Tem suor, tem o cafezinho; se eu tiver andando e tropeçar, vai entrar o tropeço (…)” SUSANA NASPOLINI É GIGANTE. Que Deus conforte familiares, amigos e fãs. pic.twitter.com/lXPhJkFTft — Jeje Cricri 🍪 (@jeje_cricri) October 26, 2022

Maria Beltrão speaks about the journalist Susana Naspolini: "We ask for a miracle"https://t.co/XdEdczUTpp#EntertainmentNews pic.twitter.com/L63yWnQaV5 — NowMyNews (@NowMyNews) October 24, 2022

O momento em que William Bonner e Renata Vasconcellos encerram o #JornalNacional chorando com a morte da Susana Naspolini pic.twitter.com/iknnBuHfU6 — Fernando Machado (@fernandoluiiz) October 26, 2022

