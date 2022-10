Filha de Susana Naspolini pede orações pelo estado de saúde da mãe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 21 out 2022, 17h53 - Publicado em 21 out 2022, 17h52

Por giovanna.fraguito , Valmir Moratelli Atualizado em 21 out 2022, 17h53 - Publicado em 21 out 2022, 17h52

Julia Naspolini, 16 anos, filha de Susana Naspolini, surgiu emocionada, nesta sexta-feira, 21, por conta do quadro clínico da mãe. Chorando, a jovem disse que a jornalista, de 42 anos, está internada em São Paulo há uma semana, por orientação médica, e que o estado de saúde é gravíssimo. Emocionada, ela pediu que os seguidores orem pela recuperação de Susana.

“Eu acabei de conversar com o médico dela, não sei o que ela acharia de eu vir falar com vocês, mas o estado dela é muito grave, gravíssimo. O câncer estava com metástase no osso da bacia, já tinha se espalhado para medula óssea desde julho. Então, ela veio com uma quimioterapia mais forte que fez perder o cabelo. Mas a metástase se espalhou por vários outros órgãos, entre eles o fígado. O fígado está muito comprometido. Ele [o médico] disse que não sabem mais o que fazer, se tem mais alguma coisa para ser feita, que o estado é muito grave. E eu não sei o que fazer… A única coisa que eu consigo pensar em fazer, que eu acho que ela gostaria que eu fizesse, é pedir oração, eu sei o quanto ela acredita no poder da oração, então eu gostaria de pedir, por favor, para vocês rezarem por ela… Peçam para ela ficar por mais tempo aqui com a gente”, disse Julia, bastante emocionada.

