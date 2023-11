A dura lição de vida que Taylor Swift leva de ‘recordação’ do Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após último show em São Paulo neste domingo, 26, pela turnê ‘The Era Tour”, Taylor Swift definitivamente leva embora consigo um grande trauma na carreira. Não será nada fácil esquecer o que se passou em sua estadia no Brasil, em especial, no Rio de Janeiro. A morte de uma fã em meio a uma forte onda de calor na cidade mostrou que a equipe de produção, tal como os organizadores e as autoridades públicas, não estava preparada para lidar com imprevistos dessa magnitude. Taylor não terá só boas histórias para contar da passagem por aqui. Mas fica também a lição de que é preciso agir melhor diante dos imprevistos, rompendo os roteiros ‘montadinhos’ do showbusiness. Um ídolo se faz pelo que acontece muito além das coreografias em cima dos palcos.

