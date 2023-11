Por que fãs querem que Taylor Swift deixe logo o Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois da passagem catastrófica de Taylor Swift no Rio de Janeiro, a cantora ainda tem três shows para fazer no Brasil, nos dias 24, 25 e 26 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo. Porém, para os fãs estrangeiros da artista, ela deveria cancelar as apresentações e deixar o país imediatamente. Parte do fandom internacional da loira argumenta que ela não está segura em terras brasileiras, e que estaria sendo maltratada após a morte de Ana Clara Benevides.

Os pedidos de “leave Brazil, now” (“deixe o Brasil, agora”) começaram depois que fãs brasileiros criticaram a falta de posicionamento de Taylor sobre o falecimento de Ana, estudante de 23 anos, que morreu após passar mal no primeiro show da The Eras Tour no Rio, na sexta-feira, 17. A cantora não se prontificou nem para ajudar a família da jovem a trasladar seu corpo do Rio para o Mato Grosso do Sul, onde ela foi sepultada. Para os gringos, a segurança da artista está em risco no Brasil. Segundo eles “milhares de pessoas” querem “machucá-la”.