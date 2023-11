O primeiro grande desafio de crise de imagem na carreira de Taylor Swift

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A morte de uma fã em meio a uma forte onda de calor na cidade mostrou que a equipe de produção de Taylor Swift, tal como os organizadores e as autoridades públicas, não estava preparada para lidar com imprevistos dessa magnitude. Vindo de uma carreira em ascensão e turnê das mais vigorosas na atualidade, a cantora americana não soube sair do script pré-montado e se solidarizar com a vítima ou mesmo cobrar maiores ajustes nos bastidores do show. Nem uma palavra sua foi dita em público. Ela sai do país com a imagem arranhada junto aos fãs daqui, algo inédito na sua carreira. O quanto isso vai pesar em futuras atos, decisões pelo seu retorno, ainda não se sabe. Mas Taylor, com certeza, não vai esquecer do Brasil. Por motivos ingratos, é verdade.