A dupla homenagem por trás do sobrenome de Giulia Costa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De volta à TV seis anos depois de atuar em Malhação, Giulia Costa, 21 anos, está estranhando o mundo novo das gravações da novela das 7 da Globo, Quanto Mais Vida Melhor, em que interpreta a versão jovem da personagem vivida por Giovanna Antonelli. “Tive de me readaptar. Chegamos cedo para fazer teste de Covid e, ao fim de cada cena, temos de pôr máscara”, conta. Filha da atriz Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo, morto há dez anos, Giulia usa o sobrenome Costa por causa do avô materno, mas estende a homenagem ao apresentador Otaviano Costa, com quem Flávia está casada há dezesseis anos. “Antes do Tiano chegar, já éramos ‘Costas’. Mas foi uma grata coincidência, porque ele é um paizão para mim”, afirma.

Publicado em VEJA de 16 de fevereiro de 2022, edição nº 2776