A doença autoimune de José Mayer; saiba seu estado de saúde

José Mayer precisou ficar internado por dez dias devido a um sangramento alveolar no pulmão. Ele deu entrada na Casa de Saúde São José no dia 17 de fevereiro, onde fez um exame de tomografia após sofrer uma indisposição respiratória, e recebeu alta nesta segunda-feira, 27. “Estou muito melhor, meu amor. Estou aqui na fase final da minha retífica. E bem melhor. Tenho a impressão que sairei daqui renovado, como um velho ford bigode, com ‘bimbelas’ parafusetas novas, uma calota prateada, e com uma nova chance de prolongar a vida boa que tenho tido, com a minha família, meus amigos, por um bom tempo, tá?”, brincou ele nas redes sociais. O ator tem uma doença autoimune que atinge os vasos sanguíneos dos rins, pulmões e vias respiratórias.