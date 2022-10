A dificuldade de Bolsonaro ao discursar em comício no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 14 out 2022, 16h18 - Publicado em 14 out 2022, 16h13

Por Gustavo Silva Atualizado em 14 out 2022, 16h18 - Publicado em 14 out 2022, 16h13

Jair Bolsonaro (PL) esteve em Duque de Caxias nesta sexta-feira, 14, para frear possível virada do adversário no estado, cativada pela presença de Lula (PT) durante esta semana, em Belford Roxo e no Complexo do Alemão. Com o apoio de Cláudio Castro (PL) e Washington Reis (MDB), o candidato à reeleição buscou firmar favoritismo no município, em que teve 13% a mais de votos do que o petista.

No entanto, no momento em que ele iniciou o discurso, diversos fogos de artifício foram estourados do alto de um prédio em frente ao palco, o que fez Bolsonaro passar cerca de quatro minutos em silêncio, desconfortável pelo barulho ensurdecedor. A prática se repetiu também quando Castro e Reis tiveram o microfone à mão. Se a queima pirotécnica era a favor dos políticos, esqueceram só de combinar com o cerimonial do evento. Era nítida a irritação dos políticos.

gente o Bolsonaro tá aqui do lado de casa, não tô suportando o tanto de fogos que estão soltando e helicóptero na minha janela🆘🆘🆘🆘 — 𝖑𝖚 (@luannnnnna21) October 14, 2022

Mano..dane-se… quem quer ajudar de alguma a somar votos pro Bolsonaro, que ajude… o povo tem a mania de escolher os momentos mais delicados possível para tretar..as esquerdas a essa hora estão soltando fogos.. deixa o cara ajudar e depois a gente vê oque faz.. — 2⃣2⃣ 2⃣2⃣ BOLSONARO 2⃣2⃣ 2⃣2⃣ 2⃣2⃣ (@guel471918) October 14, 2022

mano bolsonaro ta aq em caxias e pertinho de mim ta helicoptero pra la e pra ca, fogos, um monte de maluco com blusa do brasil MAS OQ TA ME INCOMODANDO SAO ESSES FOGOS OS BICHINHOS SOFREM — john (@calllyoumine) October 14, 2022

